Basket - NBA : La joie de Luka Doncic avant les finales de conférence !

Publié le 18 mai 2022 à 15h35 par La rédaction

Franchise player des Mavericks, Luka Doncic va disputer les premières finales de conférence de sa carrière face aux Warriors. De quoi réjouir le jeune slovène.

Ces playoffs resteront à jamais dans la mémoire de Luka Doncic. Après avoir éliminé le Jazz au premier tour avec les Mavericks, le Slovène remportait la première série de sa jeune carrière. Ensuite, Luka Doncic s’est mis en mode MVP. Mené 2-0 par Phoenix, candidat au titre, Dallas a totalement inversé la tendance avant de s’imposer 4-3. A 23 ans, Luka Doncic va donc disputer les premières finales de conférence de sa carrière.

« Je vis ma meilleure vie. C’est un rêve »