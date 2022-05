Basket

Basket - NBA : Booker revient sur son accrochage avec Luka Doncic !

Publié le 16 mai 2022 à 23h35 par La rédaction

Si quelques tensions sont apparues entre Luka Doncic et Devin Booker, ce dernier explique que tout va bien entre lui et son homologue.

La demi-finale de la conférence Ouest entre les Dallas Mavericks et les Phoenix Suns aura réservé de belles surprises. En effet, si ces derniers étaient annoncés comme les grands favoris en raison de leur place en Finales NBA lors de la dernière campagne, et de leur bilan de 64 victoires pour 18 défaites durant la saison régulière, leur parcours s’est finalement arrêté dès le 2ème tour. Alors qu’ils étaient pourtant menés 2-0 puis 3-2, Luka Doncic et ses coéquipiers ont réalisé un 7ème match d’anthologie en s’imposant 90-123 à l’extérieur pour terminer la série. Si le spectacle était au rendez-vous, les supporters ont également pu assister à plusieurs accrochages entre le Slovène et Devin Booker. Toutefois, selon l’arrière des Suns, il n’en serait rien.

Pas d’animosité entre Devin Booker et Luka Doncic