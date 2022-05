Basket

Basket - NBA : Un départ de LeBron James des Lakers ? La réponse !

Publié le 15 mai 2022 à 23h35 par La rédaction

Suite à la mauvaise saison des Lakers, un coup de froid a été jeté sur l'avenir de LeBron James. Toutefois, il n'y aurait rien à craindre pour le King.

Les Los Angeles Lakers ont totalement manqué leur saison. En effet, les Angelinos , qui possèdent pourtant un Big Three très intéressant sur le papier composé de LeBron James, Anthony Davis et Russell Westbrook, n’ont finalement pas réussi à atteindre les playoffs. De quoi provoquer la colère de la propriétaire de la franchise. Pour le Los Angeles Times , Jeanie Buss avait mis la pression à ses joueurs, notamment ceux qui possèdent des gros salaires tel que King James : « Je m’impatiente car nous avions la quatrième masse salariale la plus élevée de la ligue. Lorsque vous dépensez cette somme, vous vous attendez à aller loin en playoffs. Je ne suis pas contente, je ne suis pas satisfaite » . Toutefois, cette dernière souhaite désormais passer à autre chose, et LeBron James ne remettrait pas son avenir en question pour autant.

« Il est complètement investi, il veut être ici »