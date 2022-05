Basket

Basket - NBA : Deux pistes se dégagent pour reprendre les rênes des Lakers !

Publié le 14 mai 2022 à 17h35 par La rédaction

Alors que les Los Angeles Lakers cherchent activement un nouvel entraineur, Darwin Ham et Terry Stotts seraient les favoris pour s’emparer de ce poste.

Les Los Angeles Lakers ont vécu une saison plus que compliquée. En effet, si les Angelinos faisaient initialement partie des favoris au titre de champion NBA, ces derniers n’ont finalement même pas réussi à atteindre les Playoffs. Une énorme désillusion pour la franchise californienne, qui avait réussi à former un Big Three très impressionnant sur le papier, composé de LeBron James, Anthony Davis et Russell Westbrook. Après deux campagnes ratées donc, une première décision a été prise avec le départ de Frank Vogel. A la recherche de son successeur, les Lakers auraient identifié deux cibles.

Darwin Ham et Terry Stotts sont les deux favoris