Basket

Basket - NBA : Shaquille O’Neal tape du poing sur la table pour le MVP !

Publié le 12 mai 2022 à 20h35 par Thomas Bourseau mis à jour le 12 mai 2022 à 20h44

Une nouvelle fois nommé MVP de la saison régulière, Nikola Jokic ne fait pas l’unanimité ou plutôt, le choix de l’avoir sélectionné à la place d’un Joel Embiid selon Shaquille O’Neal.

Pour la deuxième saison régulière consécutive, Nikola Jokic a été élu MVP devançant ainsi Giannis Antetokounmpo et surtout Joel Embiid. Une décision qui n’est absolument pas passée à Philadelphie où le head coach des Sixers, à savoir Doc Rivers, a poussé une gueulante. « Le titre de MVP volé à Embiid ? Je ne sais pas s’il pouvait en faire plus en jouant déjà sans son meilleur coéquipier. Je ne veux rien enlever à Jokic parce que c’est un super joueur. Mais je pense que cette société va parfois beaucoup trop loin sur les statistiques analytiques. Regardez les p*tains de matches et prenez votre décision. Mais bon, au bout du compte, si Joel avait gagné, et je pense qu’il aurait dû, il y aurait eu des critiques. Même chose si Giannis avait gagné » . Chroniqueur pour ESPN , Shaquille O’Neal a lui aussi demandé de la clarté quant aux critères de sélection du Most Valuable Player.

« J’aimerais voir et comprendre les critères »