Basket

Basket - NBA : Messi, Ronaldo... Le jackpot pour LeBron James !

Publié le 12 mai 2022 à 13h35 par Arthur Montagne

Comme chaque année, le classement des sportifs les mieux payés du monde a été dévoilé et LeBron James devance trois stars du football : Lionel Messi, Cristiano Ronaldo et Neymar.

C'est un classement anecdotique, mais toujours très attendu. Le site Sportico a dévoilé la liste des sportifs les mieux payés de la planète. Et cette année, LeBron James est le grand gagnant. Malgré une saison très compliquée avec Lakers, le King n'avait jamais gagné autant d'argent puisque cette année, il a amassé 127M$ soit environ 121,44M€. Le total de ses revenus se décompose de la façon suivante : 35,44M€ de salaire et 86M€ en sponsoring. Il faut dire que LeBron James a créé un véritable empire en dehors du sport avec ses investissements.

LeBron James sportif le mieux payé du monde

Derrière LeBron James, on retrouve trois footballeurs à savoir Lionel Messi (116,66M€), Cristiano Ronaldo (109,96M€) et Neymar (98,66M€). Le boxeur Canelo Alvarez (85,25M€) est cinquième devant deux autres basketteurs : Stephen Curry (82,57M€) et Kevin Durant (82,28M€). Roger Federer est huitième (82,09M€), Tiger Woods est dixième (70,41M€) tandis qu'il faut aller jusqu'à la dix-neuvième place pour trouver le premier pilote de Formule 1. Il s'agit de Lewis Hamilton qui a gagné 51,73M€ cette année.