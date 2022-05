Basket - NBA

Basket - NBA : La grosse punchline du clan Michael Jordan sur LeBron James !

Publié le 8 mai 2022 à 23h35 par Dan Marciano

Agent de Michael Jordan, David Falk ne considère pas LeBron James comme l'un des plus grands basketteurs de l'histoire, malgré son riche palmarès.

Agé de 37 ans, LeBron James est au crépuscule de sa carrière. Une carrière époustouflante, marquée par le gain de nombreux titres et trophées. Champion NBA à quatre reprises, l'actuel joueur des Los Angeles Lakers a également été nommé MVP de la saison régulière en 2009, 2010, 2012, 2013. Mais malgré ce palmarès, l'agent de Michael Jordan ne considère pas LeBron James comme l'un des meilleurs basketteurs de l'histoire. Il a justifié son choix.

« Je ne pense pas que LeBron puisse être dans la conversation pour le titre de GOAT s’il ne remporte pas au moins six titres »