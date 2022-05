Basket

Basket : Batum prend position pour l'arrivée d'Embiid en équipe de France !

Publié le 4 mai 2022 à 13h35 par Dan Marciano

Candidat au titre de MVP en NBA, Joël Embiid a entrepris des démarches en vue d'une naturalisation française, et ainsi pouvoir disputer les Jeux Olympiques de 2024 avec le maillot bleu. Nicolas Batum s'est prononcé sur cette arrivée.

Star des 76ers de Philadelphie, Joël Embiid pourrait porter, prochainement, un nouveau maillot bleu, celui de l'équipe de France. La natif de Yaoundé a entrepris des démarches en vue d'une naturalisation française et ainsi candidater pour les Jeux Olympiques de Paris en 2024. « Je sais qu'il a personnellement entamé des démarches de naturalisation et qu'il souhaiterait ensuite pouvoir jouer pour la France. Ceci étant dit, nous ne mettons pas la charrue avant les bœufs et nous attendons que ces démarches aboutissent » a confirmé Boris Diaw, le manager général de la sélection. La possible arrivée de Joël Embiid en équipe de France ne laisse pas insensible les cadres du vestiaire.

« Côté éthique, cela pose des questions »