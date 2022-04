Basket

Basket - NBA : La drôle de déclaration de Rudy Gobert !

Publié le 27 avril 2022 à 21h35 par La rédaction

Considéré comme l’un des meilleurs défenseurs de la NBA, Rudy Gobert est revenu sur les quelques moments où il a été pris à revers par des dunks.

Dans sa longue et belle carrière en NBA, Rudy Gobert a déjà été élu à trois reprises meilleur défenseur de la saison. Un prix important, surtout pour les pivots. Même s’il n’a pas été choisi cette année, Rudy Gobert n’a pas de regret et préfère se concentrer sur la série de playoffs du Jazz qui affronte les Mavericks. Et pour l'occasion, Rudy Gobert est revenu sur un aspect du jeu qui le concerne : les dunks. Malgré sa grande taille et sa très bonne défense, l’international français a déjà été pris à revers. Ce qui pouvait avoir tendance à l’agacer.

«C’est comme s’il y avait une célébration nationale»