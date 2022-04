Basket

Basket - NBA : L’aveu d’Evan Fournier sur la saison des Knicks…

Publié le 26 avril 2022 à 21h35 par La rédaction mis à jour le 26 avril 2022 à 21h36

Alors que la saison très difficile des New York Knicks vient de se terminer, Evan Fournier a dressé le triste bilan de cette année compliquée.

Evan Fournier ne l’a jamais caché, l’un de ses rêves était de jouer chez les New York Knicks et d’évoluer dans le mythique Madison Square Garden. Et il s’est réalisé. L’été dernier, l’ancien joueur d’Orlando s’est engagé à New York et le début de saison a confirmé que son choix était le bon. Mais la suite a été beaucoup plus compliquée. Un exercice 2021-2022 très difficile et un départ en vacances précipité en raison de la non qualification en playoffs.

«Ça a été une énorme désillusion»