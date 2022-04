Basket

Basket - NBA : Jimmy Butler revient sur son carton contre les Hawks !

Publié le 25 avril 2022 à 11h35 par La rédaction

Avec 36 points inscrits contre les Hawks, Jimmy Butler a encore affolé les compteurs. L’ailier du Heat est revenu sur cette nouvelle grosse performance.

Jimmy Butler semble être de retour à son meilleur niveau. Après une saison globalement correcte, le numéro 22 du Heat était attendu au tournant pour les playoffs. A Miami, tout le monde se souvient de l’épopée 2020 où Jimmy Butler avait été éblouissant. A lui seul ou presque, il avait maintenu Miami en vie face aux Lakers de LeBron James. Cette année, pas de Lakers en vue mais les Hawks au premier tour. Mené de huit longueurs dans le dernier quart-temps du game 4 , le Heat a pu compter sur les 36 points de Jimmy Butler pour inverser la tendance. Performance de MVP.

«J’ai le sentiment qu’on joue du très bon basket»