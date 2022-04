Basket

Basket - NBA : L'aveu de Jimmy Butler après son énorme performance !

Publié le 20 avril 2022 à 21h35 par La rédaction

Auteur d’une performance de très haut niveau contre les Hawks, Jimmy Butler est revenu sur sa performance en expliquant son changement de rôle.

Est-ce le retour du Jimmy Butler de la bulle ? Pour le deuxième match de la série face aux Hawks, le numéro 23 du Heat a rappelé à tout le monde quel joueur il était. 45 points inscrits et une seconde victoire qui met Miami sur orbite. Auteur d’une saison en demi-teinte, Jimmy Butler semble revenir à son meilleur niveau au moment idéal. L’arrière américain est revenu sur son énorme performance.

«L’équipe est différente, et je suis un joueur différent»