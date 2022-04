Basket

Basket - NBA : Kevin Durant se confie sur le retour de Ben Simmons !

Publié le 16 avril 2022 à 22h35 par La rédaction

Alors que Ben Simmons n’a toujours pas disputé la moindre minute avec les Brooklyn Nets, Kevin Durant s’est confié avec pessimisme sur la situation actuelle.

Alors que James Harden a déjà foulé les parquets à maintes reprises avec les Sixers, Ben Simmons n’a toujours pas joué avec les Nets. Arrivé à Brooklyn l’hiver dernier, l’Australien continue de récupérer sa blessure qui date du début de saison. Cependant, Ben Simmons pourrait être de retour très prochainement. Et visiblement, Kevin Durant n’y croyait pas…

«Je ne m’attends pas à ce qu’il joue»