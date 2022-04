Basket

Basket - NBA : La punchline de Stephen Curry sur le niveau des Warriors !

Publié le 15 avril 2022 à 23h35 par La rédaction

A quelques jours du début des playoffs, Stephen Curry a lâché une petite punchline sur le niveau des Golden State Warriors, estimant que sa franchise était sous-côté.

Voilà plusieurs années que les Golden State Warriors n’ont plus mis la main sur un trophée de champion NBA. Après avoir été les acteurs majeurs de la dernière décennie en raflant trois titres, les Californiens ont perdu en qualité depuis le départ de Kevin Durant. Mais cette saison, Golden State semble renaître, grâce notamment à un Stephen Curry au-dessus du lot. De là à prétendre pouvoir récupérer la couronne ?

«Personne ne nous voit gagner»