Basket - NBA : Les Lakers ont pris une décision fracassante !

Publié le 11 avril 2022 à 15h35 par La rédaction

Alors que la saison vient tout juste de se terminer, les Lakers auraient déjà pris la décision de se séparer de Frank Vogel, l’entraîneur de la franchise californienne.

Saison fiasco pour les Lakers. Comme un mauvais souvenir du début des années 2010, la franchise californienne ne s’est pas qualifiée pour les playoffs, malgré un effectif de très grande qualité. LeBron James a été trop esseulé cette saison, Russell Westbrook ne s’est jamais adapté, Anthony Davis a enchaîné les blessures. Et Frank Vogel s’est trompé, ce qui devrait lui coûter cher…

«On ne m’a rien dit»