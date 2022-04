Basket

Basket - NBA : Le constat dressé par Giannis Antetokounmpo après la défaite des Bucks !

Publié le 4 avril 2022 à 16h35 par La rédaction

Battus par les Mavericks, les Bucks ont subi une seconde défaite consécutive. Après ce nouveau revers, Giannis Antetokounmpo a analysé les erreurs de sa franchise.

Les Bucks ne sont pas aussi souverains que l’an dernier. Même s’ils vont tranquillement se qualifier pour les playoffs, difficile de les voir comme grands favoris pour le titre. La défense est encore assez fragile. La preuve, cela fait 6 rencontres qu’ils n’ont pas encaissé moins de 100 points. Ce dimanche à Dallas, l’issue a été la même. Face à des Mavericks très agressifs sur le porteur, les Bucks se sont inclinés 118 à 112.

«Ils se fichaient du joueur libre, ils voulaient me bloquer»