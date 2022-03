Basket

Basket - NBA : L'énorme aveu de LeBron James sur le niveau des Lakers !

Publié le 29 mars 2022 à 21h35 par La rédaction

Homme fort des Lakers, LeBron James a pris la parole pour commenter les performances de sa franchise juste avant le match au sommet contre les Mavericks.

Avant de disputer une rencontre capitale contre les Dallas Mavericks, les Lakers espèrent que LeBron James arrivera en pleine forme pour ce rendez-vous immanquable. Joueur clé de la franchise californienne, le King est souvent gêné par des pépins physiques cette saison mais pas de quoi entacher son niveau exceptionnel. Et en tant que bon leader, LeBron James a pris la parole avant de défier Dallas.

«Vous savez aussi que vous pouvez laisser l’autre équipe planter 40 points dans un quart-temps»