Basket - NBA : Rudy Gobert pousse un coup de gueule contre Draymond Green !

Publié le 24 mars 2022 à 19h35 par La rédaction

Une fois de plus attaqué par Draymond Green, Rudy Gobert, le pivot du Jazz, a tenu à répondre sans filtre au joueur des Warriors.

Les relations entre Rudy Gobert et Draymond Green ne s’arrangent pas. Depuis des années, le numéro 23 des Warriors est un habitué du trash-talk et le pivot du Jazz est l’une de ses cibles préférées. Récemment, Draymond Green en a remis une couche sur les affrontements entre Team USA et l’équipe de France. Des propos assez virulents qui n’ont pas plu à Rudy Gobert. Et ce dernier n'a pas hésité à répondre.

«C’est cool que Team USA soit enfin en colère contre une équipe»