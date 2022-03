Basket

Basket - NBA : La réaction de LeBron James après son nouveau record !

Publié le 20 mars 2022 à 10h35 par La rédaction

Lors du match contre les Wizards, LeBron James est devenu le second meilleur marqueur de l’histoire de la NBA, dépassant Karl Malone. Un nouveau record qui rend heureux le King.

Ça y est, LeBron James l’a fait. Dans la nuit de samedi à dimanche, le King a inscrit 38 points contre les Wizards, ce qui était largement suffisant pour dépasser Karl Malone au classement des meilleurs marqueurs de l’histoire de la NBA. Voilà LeBron James à la seconde place, à seulement 1 440 points de Kareem Abdul-Jabbar, le légendaire pivot des Lakers. Malgré l’énième défaite, qui a un tout petit peu éclipsé cette performance, LeBron James s’est félicité de son nouvel exploit.

«Les mots me manquent toujours pour exprimer ce que je ressens»