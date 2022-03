Basket

Basket - NBA : Le dépit de LeBron James après la nouvelle déroute des Lakers…

Publié le 17 mars 2022 à 11h35 par La rédaction

Balayés par les Wolves, les Lakers enchaînent les défaites. Après la rencontre, LeBron James est apparu dépité en conférence de presse.

Cela ne s’arrange toujours pas pour les Lakers. Dans la nuit de mercredi à jeudi, l’équipe entrainée par Frank Vogel a enchaîné une troisième défaite consécutive. Une énième contre-performance qui n’arrange pas les affaires des Lakers. 9ème au classement, la franchise californienne continue de décevoir. Et cette fois-ci, LeBron James n’a rien pu faire. Après la rencontre, l’ailier de 37 ans semblait dépité.

« On a commencé avec un 0/10, ça nous a plombé »