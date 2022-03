Basket

Basket - NBA : Kevin Durant s’agace dans le débat du GOAT !

Publié le 10 mars 2022 à 16h35 par La rédaction

Encore une fois interrogé sur le débat du GOAT entre Michael Jordan et LeBron James, Kevin Durant a répondu sans filtre.

Considéré lui aussi comme l’un des meilleurs joueurs de l’histoire, Kevin Durant avait déclaré en marge du All Star Game que Michael Jordan était « le plus grand ». Des propos qui avaient fait réagir puisque Kevin Durant n’a pas l’habitude de se prononcer sur ce débat qui fait tant parler. De nouveau questionné sur le sujet, KD n’a pas eu le même recul dans sa réponse. Le numéro 7 des Nets a été franc.

« Ils sont tous les deux uniques, et sont tous les deux dans leur propre zone d’excellence »