Basket - NBA : Kevin Durant réagit aux critiques des supporters des Nets !

Publié le 4 mars 2022 à 13h35 par La rédaction

8ème de conférence Est et encore battu par le Heat ce vendredi, Brooklyn déçoit énormément. Kevin Durant est monté au créneau pour répondre aux fans des Nets.

A l’image des Lakers à l’Ouest, les Nets sont loin d’être impressionnants. Avec un tel effectif, Steve Nash était attendu au tournant. Mais pour le moment, Brooklyn ne fait que décevoir. Battus par le Heat ce vendredi, les Nets pataugent à la 8ème place de conférence Est. Les playoffs sont encore loin. De retour de blessure, Kevin Durant a tenté de sonner la révolte, sans succès. Après la rencontre, l’ancien Warrior a répondu aux critiques des supporters.

« Beaucoup de supporters qui nous regardent avaient de grands espoirs pour nous au début de la saison »