Basket - NBA : Ja Morant remercie ses coéquipiers après sa performance XXL !

Publié le 1 mars 2022 à 15h35 par La rédaction

Auteur d’une nouvelle performance de haute voltige contre les Spurs, Ja Morant, qui a battu son record personnel avec 52 points, a tenu à remercier ses coéquipiers.

Quelques jours après avoir envoyé 46 points contre les Bulls, Ja Morant a remis cela, en faisant mieux. Contre les Spurs, le meneur des Grizzlies a inscrit 52 points, battant ainsi son record. Et comme d’habitude, Ja Morant a régalé. Un alley-oop hallucinant au buzzer, mais surtout un dunk venu d’ailleurs sur la tête de Jakob Poeltl, resté bouche-bée. Une semaine après sa première titularisation dans un All Star Game, Ja Morant a une fois de plus montré à toute la NBA qu’il méritait sa place. Vu les performances, personne ne devait en douter…

« J’ai la tête dans les nuages »