Basket

Basket - NBA : La mise au point des Nets pour Kevin Durant !

Publié le 19 février 2022 à 10h35 par T.M.

Absent des terrains depuis plusieurs semaines maintenant, Kevin Durant a vu Steve Nash, son entraîneur chez les Nets, en dire plus concernant son retour.

Actuellement, la NBA connait une pause pour laisser place au week-end du All-Star Game. C’est donc dans quelques jours que la saison reprendra ses droits. Et cela sera-t-il alors l’occasion de revoir Kevin Durant avec les Nets ? Touché au genou, la star de la franchise de Brooklyn vient de manquer plusieurs semaines de compétition déjà. Alors qu'un retour sous 4 à 6 semaines avait été annoncé, Durant pourrait donc revenir face aux Celtics. Toutefois, les Nets préfèrent rester prudents.

« On veut vraiment être prudent »