Basket - NBA : Ben Simmons reçoit un message fort après son arrivée chez les Nets !

Publié le 14 février 2022 à 20h35 par P.L.

Cet hiver, Ben Simmons a rejoint les Brooklyn Nets dans une opération XXL avec James Harden. Ciblé par les critiques sur son shoot, l'Australien a pourtant vu son nouvel entraîneur le défendre. Steve Nash mise sur les autres qualités de Ben Simmons pour aider l'équipe.

Depuis la fin des playoffs de la saison dernière, Ben Simmons n’a pas eu la vie facile chez les Philadelphia 76ers. Conspué par les supporters de la franchise, le meneur de jeu australien n’a pas joué une seule minute de l’exercice 2021-2022. Le joueur de 25 ans a donc été transféré chez les Brooklyn Nets en compagnie de Seth Curry et André Drummond, en plus de deux premiers tours de Draft, en échange de James Harden. Alors que Ben Simmons a presque toujours été la cible des critiques concernant son shoot, Steve Nash, lui, veut faire abstraction de cela et s’appuyer sur les autres qualités du joueur.

«Ben fait des milliers de choses sur le terrain»