Basket - NBA : Pour James Harden, c’est terminé !

Publié le 8 février 2022 à 12h35 par Th.B.

Bien qu’il ait dernièrement été question d’un trade de James Harden chez les Philadelphie Sixers, l'arrière des Nets ne devrait pas quitter Brooklyn comme une source interne à la franchise l’a souligné ces dernières heures.

D’ici le jeudi 10 février, les franchises de Premier League se trouvent encore dans la possibilité de mettre sur pied quelques opérations entre elles par le biais d’échanges de joueurs. Et cela pourrait être le cas des Brooklyn Nets. En effet, James Harden traînerait son spleen au sein de la franchise de New York selon Bleacher Report alors qu’un échange avec Ben Simmons pour que The Beard aille à Philadelphie a été évoqué ces derniers jours. Néanmoins, les Sixers ne devraient pas accueillir James Harden avant la fin de la session de trades hivernale.

« James Harden ne va pas être échangé à Philadelphie »