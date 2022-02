Basket

Basket - NBA : LeBron James s’enflamme pour cette pépite des Knicks !

Publié le 7 février 2022 à 22h35 par P.L. mis à jour le 7 février 2022 à 22h39

Malgré la défaite des New-York Knicks ce dimanche (122-115), R.J. Barrett a longtemps essayé de tenir tête aux Los Angeles Lakers. Et sa prestation n'est pas passée inaperçue aux yeux de LeBron James.

Ce dimanche, LeBron James a fait un retour triomphale avec les Los Angeles Lakers. Auteur d’une nouvelle grande performance avec un triple double (29 points, 13 rebonds, 10 passes décisives), le King a fortement contribué au succès de son équipe contre les New-York Knicks (122-115 après prolongation). Mais la partie n’a pas été simple pour autant. L’équipe entraîné par Tom Thibodeau a longtemps tenu tête à celle de Frank Vogel. Et un joueur a particulièrement attiré l’attention de LeBron James : R.J. Barrett. Avec de 36 points, 8 rebonds et 5 passes décisives, le numéro 9 de 21 ans a tout tenté pour donner la victoire aux siens, en vain. Mais sa prestation n’est pas passée inaperçue aux yeux de LeBron James qui a tenu à le saluer pour ce qu’il fait en ce moment avec les New-York Knicks.

« Je pense qu’il a vraiment bien géré la situation. C’est dingue, ce qu’il fait »