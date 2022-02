Basket

Basket - NBA : Après Davis, les Lakers s’enflamment aussi pour le retour de LeBron James !

Publié le 6 février 2022 à 17h35 par P.L.

Ce dimanche, LeBron James s'est illustré pour son retour avec les Los Angeles Lakers. Le King a sorti une nouvelle grande performance qui a permis aux siens d'obtenir la victoire contre les New-York Knicks (122-115). Et sa prestation n'est pas passée inaperçue aux yeux de son entraîneur.

Pour la première fois depuis cinq matchs, les Los Angeles Lakers ont pu compter sur LeBron James. Victime de douleurs au genou, le King a fait son retour ce dimanche face aux New-York Knicks. Et le joueur de 37 ans l’a fêté de la meilleure des manières puisqu’il a été étincelant et a permis à son équipe de repartir avec la victoire (122-115). LeBron James a d’ailleurs signé la rencontre d’un fabuleux triple-double (29 points, 13 rebonds et 10 passes décisives), même s’il faut admettre que la prolongation l’a certainement aidé. Mais cela n'enlève en rien la qualité de la prestation du natif d’Akron. « Il a fait du LeBron, en étant efficace aux tirs, et en faisant ce qu’il est censé faire. Il m’a manqué. » a avoué Anthony Davis après la rencontre. Et la performance de LeBron James n’est également pas passée inaperçue auprès de son entraîneur.

« Il est incroyable. Je pense que cette période sans jouer lui a été utile »