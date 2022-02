Basket

Basket - NBA : Irving, Durant... Cette énorme révélation sur la situation de James Harden !

Publié le 5 février 2022 à 18h35 par P.L.

Plus le temps passe, moins James Harden arrive à supporter sa situation chez les Brooklyn Nets. Plusieurs points agaceraient l'arrière de 32 ans, entre le cas Kyrie Irving et les blessures récurrentes de Kevin Durant.

Au début de l’année 2021, les Brooklyn Nets avaient frappé un énorme coup en NBA. En effet, la franchise de New-York recrutait James Harden, ciblé par les critiques lors de sa dernière saison chez les Houston Rockets . The Beard venait rejoindre une équipe où il y avait déjà Kyrie Irving et Kevin Durant pour l’épauler, mais tout ne s’est pas passé comme prévu chez les Brooklyn Nets. Tout d’abord, la situation de Kyrie Irving, refusant de se vacciner contre la Covid-19, n’a pas arrangé les choses puisqu’il n’a pas pu jouer une bonne partie des matchs de cette saison et qu’il ne peut maintenant prendre part qu'aux matchs à l’extérieur. À cela, il faut ajouter un Kevin Durant qui est régulièrement sujet aux blessures et qui doit s’absenter parfois de longues semaines. Au final, James Harden se retrouve trop esseulé dans le cinq de Steve Nash. Et cette situation commencerait à l’ennuyer.

Harden est visiblement lassé par les Nets en général, entre Kyrie Irving et Kevin Durant