Basket - NBA : Shaquille O’Neal en rajoute une couche sur Ben Simmons !

Publié le 4 février 2022 à 19h35 par P.L.

Depuis la défaite des Philadelphia 76ers lors des playoffs de la saison 2020-2021, Ben Simmons n'a plus évolué sous les couleurs de la franchise. La situation a le don d'agacer Shaquille O'Neal, qui en a rajouté une couche sur le cas de l'Australien.

Depuis la défaite des Philadelphia 76ers lors des playoffs de la saison 2020-2021, Ben Simmons n’a plus porté le maillot de la franchise. Ciblé par les critiques, notamment concernant sa qualité jugée médiocre au tir, l’Australien s’est mis en grève pour forcer son départ. Mais finalement, le meneur de jeu de 25 ans est resté au sein des Philadelphia 76ers, sans pour autant passer la moindre minute sur le parquet, prétextant des problèmes liés à la santé mentale pour ne pas jouer. La situation a le don d’agacer Shaquille O’Neal, qui avait déjà avoué qu’il n’appréciait pas Ben Simmons et qu’il n’hésiterait pas à se débarrasser de lui s’il était à la tête des Philadelphia 76ers. Et le légendaire pivot passé par les Los Angeles Lakers en a rajouté une couche, révélant au passage qu’il a eu une interaction avec Ben Simmons par message privé.

« Il se comporte comme un bébé »