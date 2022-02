Basket

Basket - NBA : Kyrie Irving dresse un constat inquiétant…

Publié le 5 février 2022 à 14h35 par La rédaction

Contre le Jazz, les Nets viennent d’enchaîner une septième défaite consécutive. Kyrie Irving, de retour depuis peu, commence à s’inquiéter sur les chances de titre de sa franchise.

Encore battus par le Jazz, les Nets s’enfoncent un peu plus dans la crise. Privé de James Harden, Brooklyn n’a pu que constater la puissance offensive de l’équipe de Rudy Gobert. Une défaite qui n’arrange pas la franchise new-yorkaise, 6ème de la conférence Est. Mais ce qui commence à inquiéter, c’est surtout les chances de titre. Éliminés en demi-finale de conférence la saison dernière, la série face aux Bucks s’était jouée à une pointure de Kevin Durant. Pour le moment, les Nets paraissent encore loin d’un dernier carré de conférence.

« Construire des habitudes de champion prend du temps »