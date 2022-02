Basket

Basket - NBA : Kyrie Irving commence à s’impatienter…

Publié le 2 février 2022 à 11h35 par La rédaction

Malgré le retour de Kyrie Irving, le trio magique des Nets n’a quasiment pas joué ensemble et cela se voit dans les résultats. Ce qui agace le meneur.

De retour sur les parquets depuis peu de temps, Kyrie Irving retrouve le rythme de la NBA. Le meneur des Nets n’a pu reprendre qu’en janvier en raison de son refus de se faire vacciner. Une absence préjudiciable qui s’ajoute aux forfaits réguliers de Kevin Durant et James Harden. Car quand les trois sont là, Irving ne peut jouer que les rencontres à l’extérieur en raison des règles sanitaires en vigueur dans l’état de New York. De quoi agacer l’ancien joueur des Cavs.

« À un moment, toutes les pièces vont s’assembler »