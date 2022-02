Basket

Basket - NBA : Anthony Davis envoie un message à Russell Westbrook !

Publié le 1 février 2022 à 13h35 par La rédaction mis à jour le 1 février 2022 à 13h40

De retour à son meilleur niveau depuis quelques matchs, Russell Westbrook a dû apprécier les compliments dressés par Anthony Davis, son coéquipier.

Recrue phare de l’été chez les Lakers, Russell Westbrook a mis du temps à se mettre dedans. Maladroit, l’ancien joueur des Wizards a eu du mal à s’adapter à cette nouvelle équipe, mais aussi à ses nouveaux coéquipiers. Avoir LeBron James et Anthony Davis à ses côtés n’est pas qu’un avantage. Mais depuis quelques matchs, Westbrook est mieux et cela se ressent dans ses statistiques, en témoigne son match à 35 points contre les Hornets. Et Anthony Davis l’a constaté.

« Il était mode tueur »