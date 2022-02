Basket

Basket - NBA : Cette déclaration étonnante sur la blessure de LeBron James !

Publié le 1 février 2022 à 15h35 par La rédaction

Blessé au genou, LeBron James manque énormément aux Lakers. Frank Vogel, son entraîneur, s’est confié sur la blessure de son leader.

Absent depuis quelques matchs à cause d’un nouveau pépin physique au genou, LeBron James n’a toujours pas retrouvé le chemin des parquets. Une absence plus que préjudiciable pour les Lakers qui doivent composer sans leur leader qui réalise sa meilleure saison en terme de scoring depuis 10 ans. Ce qui inquiète encore plus les fans des Lakers, c’est la gestion de la situation par Frank Vogel, l’entraîneur de la franchise californienne. En effet, le technicien a confié toute la responsabilité à l’équipe médicale des Angelinos , n’ayant des nouvelles que quand on lui en donne…

« J’y pense tous les jours »