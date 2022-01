Basket

Basket - NBA : Kyrie Irving explique le coup de gueule de James Harden !

Publié le 23 janvier 2022 à 22h35 par P.L. mis à jour le 23 janvier 2022 à 22h38

Ce samedi, lors de la victoire des Brooklyn Nets sur les San Antonio Spurs (117-102), James Harden a vivement invité Kyrie Irving à se remobiliser sur le parquet. Et le meneur de jeu de 29 ans a révélé ce que lui a exactement dit The Beard au milieu du troisième quart-temps.

Ce samedi, après un match serré, les Brooklyn Nets se sont imposés face aux San Antonio Spurs (117-102). Et la franchise de New-York peut remercier ses deux éléments stars : James Harden, auteur d’un triple double (37 points, 11 passes décisives et 10 rebonds), et Kyrie Irving (24 points, 4 passes décisives). Toutefois, le meneur de jeu de 29 ans a éprouvé quelques difficultés dans le troisième quart-temps, alors que l’arrière s’enflammait littéralement. The Beard a donc invité son coéquipier à se remobiliser sur le parquet et il ne l’a pas fait de manière très douce.

«Il m'a crié : 'Kai, récupère ce putain de ballon !'»