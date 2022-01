Basket

Basket - NBA : Le message fort de Kyrie Irving après la blessure de Kevin Durant !

Publié le 20 janvier 2022 à 15h35 par P.L.

Suite à la blessure de Kevin Durant, Kyrie Irving voit une grande pression se placer sur ses épaules. Mais le meneur de jeu de 29 ans n'est pas effrayé pour autant, bien au contraire.

Depuis plusieurs mois maintenant, Kyrie Irving doit composer avec une importante pression sur les épaules. Tout d’abord, le fait qu’il ne puisse jouer que les matchs à l’extérieur suite à son refus de se faire vacciner contre la Covid-19 attire naturellement les regards vers lui. Mais désormais, le meneur de jeu de 29 ans va devoir pallier du mieux qu’il peut l’absence de son coéquipier Kevin Durant. Homme fort des Brooklyn Nets cette saison, l’ailier de 33 ans s’est blessé face aux New-Orleans Pelicans dimanche dernier et devrait manquer entre quatre et six semaines de compétitions. Mais visiblement, cela n’est toujours pas assez pour effrayer Kyrie Irving.

« J'adore la pression. Cela fait ressortir le meilleur de moi-même personnellement »