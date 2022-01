Basket

Basket - NBA : Antetokounmpo lâche un énorme message sur son avenir !

Publié le 18 janvier 2022 à 23h35 par Th.B.

Star incontestée des Bucks et étant un grand nom de la NBA, Giannis Antetokounmpo aurait la ferme volonté de durer pendant 20 au sein de la ligue américaine et surtout, à Milwaukee.

À seulement 27 ans, Giannis Antetokounmpo a déjà remporté tout ce qu’il y avait à gagner en NBA. Que ce soit le titre de MVP de la saison régulièrement, de MVP des finales NBA ou encore du meilleur défenseur de l’année. Sans oublier, bien entendu, le trophée Larry O’Brien raflé la saison passée. Avec une bague de champion NBA et un roster qui lui permet de continuer à se battre pour en remporter d’autres, Giannis Antetokounmpo compte bien continuer à jouer aux Milwaukee Bucks pendant un long moment.

« Avec un peu de chance, je pourrai jouer ces 20 années avec les Bucks »