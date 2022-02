Basket

Basket - NBA : Vers un départ surprise de LeBron James des Lakers ? La réponse !

Publié le 2 février 2022 à 21h35 par Th.B.

Alors que les Los Angeles Lakers sont en perte de vitesse, LeBron James pourrait quitter les Angelinos à terme selon Charles Oakley.

Contrairement à Michael Jordan ou encore Kobe Bryant qui se sont montrés fidèles à leur franchise respective, à une échelle différente pour His Airness qui a tout de même fini aux Washington Wizards après sa deuxième retraite sportive, LeBron James a bien voyagé depuis ses débuts aux Cleveland Cavaliers en 2003. En effet, après sa parenthèse de quatre ans à Miami où il a remporté deux trucs de champion NBA et un retour à Cleveland de quatre saisons également, LeBron James s’est lancé un nouveau challenge aux Los Angeles Lakers en 2018. Néanmoins, en raison de sa volonté de remporter une cinquième bague NBA, James serait à terme susceptible d’une nouvelle fois rejoindre une autre franchise selon une légende du basket américain.

« Il a déjà quitté ses franchises plusieurs fois, il le fera encore »