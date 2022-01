Basket

Basket - NBA : Curry, Thompson, Green... Les Nets annoncent la couleur pour les Warriors !

Publié le 30 janvier 2022 à 22h35 par P.L.

Ce dimanche, les Golden State Warriors se sont imposés face au Brooklyn Nets (110-106). Et selon Steve Nash, la franchise de San Francisco trouve sa force cette saison dans une motivation claire qui passe par Stephen Curry, Klay Thompson et Draymond Green.

Cette saison, les Golden State Warriors affichent une très grande forme après un exercice 2020-2021 assez délicat. La franchise de San Francisco est actuellement deuxième de la Conférence Ouest derrière les Phoenix Suns. L’équipe de Steve Kerr arrive à tenir tête aux formations les plus fortes de la ligue américaine, comme l'illustre cette victoire contre les Brooklyn Nets ce dimanche (110-106). Et selon Steve Nash, les Golden State Warriors ont une motivation très claire qui passe par leur trio Stephen Curry, Klay Thompson et Draymond Green.

« Ces gars ont faim de succès, ils sont motivés comme jamais »