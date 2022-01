Basket

Basket - NBA : Stephen Curry répond à ses détracteurs !

Publié le 20 janvier 2022 à 19h35 par A.D. mis à jour le 20 janvier 2022 à 19h36

Sous le feu des critiques, Stephen Curry a fait clairement savoir qu'il ne comptait rien changer à son style de jeu.

Ces dernières semaines, Stephen Curry est pointé du doigt pour son style de jeu. En effet, on lui reproche son côté avant-gardiste. Malgré tout, Stephen Curry ne veut pas y prêter attention ou se laisser influencer par les critiques. Lors d'un entretien accordé à The Athletic , le meneur des Golden State Warriors a mis les choses au clair et a répondu sèchement à ses détracteurs.

«Vous ne pouvez pas ignorer le travail et les années de répétitions»