Basket

Basket - NBA : Cette révélation de Shaquille O’Neal sur l’avenir de James Harden !

Publié le 27 janvier 2022 à 23h35 par Th.B.

Alors que James Harden ne serait pas vraiment satisfait de son aventure chez les Brooklyn Nets au point de prendre en considération un départ selon Bleacher Report, Shaquille O’Neal a mis les pieds dans le plat.

Et si James Harden venait à quitter les Brooklyn Nets à l’issue de la saison ? C’est du moins l’hypothèse qu’a dernièrement évoqué Bleacher Report en s’appuyant sur des sources proches de The Beard , qui ne serait pas vraiment heureux au sein de la franchise de Brooklyn en raison de la situation sportive des Nets et du cas Kyrie Irving. Invité à s’exprimer sur la question, Harden a dernièrement fait passer le message suivant. « Je ne sais pas, écoutez... Je ne sais rien au sujet de cette information, bien sûr que je suis frustré car nous ne sommes pas en bonne santé. (…) Nous devrions être tout en haut. Donc c'est tout. Je ne sais rien ensuite d'une information, si ça ne vient pas de moi, je ne parle à personne... Donc je me sens frustré car je veux gagner. Je suis un compétiteur, c'est plutôt simple ». Ancienne star des Los Angeles Lakers et aujourd’hui consultant pour ESPN , Shaquille O’Neal a vidé son sac sur ce sujet.

« Vous avez un gars qui fait son propre truc et plus personne n’est sur la même page »