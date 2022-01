Basket

Basket - NBA : James Harden pousse un coup de gueule sur son avenir !

Publié le 26 janvier 2022 à 16h35 par P.L.

Depuis quelques temps, certaines rumeurs circulent quant à l'avenir de James Harden. Ainsi, après la défaite des Brooklyn Nets contre les Los Angeles Lakers ce mercredi (106-96), l'arrière de 32 ans a poussé un coup de gueule à ce sujet.

S’ils sont à la lutte pour la première place de la Conférence Est de la NBA, les Brooklyn Nets ne connaissent cependant pas le même succès que la saison passée. Entre le cas Kyrie Irving, longtemps indisponible en début de saison puisqu’il refuse de se faire vacciner contre la Covid-19, et la récente blessure de Kevin Durant, la franchise de New-York souffre quelques fois malgré la présence régulière de James Harden. D’ailleurs, ce dernier ne manque pas non plus de faire parler de lui. En effet, l’arrière de 32 ans ne serait pas heureux chez les Brooklyn Nets. Visiblement frustré par Kyrie Irving et son entraîneur Steve Nash, The Beard pourrait bien quitter l’équipe cet été, les Philadelphia 76ers étant toujours intéressés par l'ancien des Houston Rockets. Suite à la défaite des siens face aux Los Angeles Lakers ce mercredi (106-96), James Harden n’a pas échappé aux question à ce sujet. Et il n’a pas hésité à pousser un coup de gueule.

« Je ne sais rien au sujet de cette information »