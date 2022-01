Basket

Basket - NBA : Ce coéquipier de Nicolas Batum lui rend un vibrant hommage !

Publié le 24 janvier 2022 à 22h35 par P.L.

Arrivé chez les Los Angeles Clippers la saison dernière, Nicolas Batum semble s'être très vite adapté à sa nouvelle équipe. D'ailleurs, l'un de ses coéquipiers le considère comme un exemple à suivre dans le vestiaire et lui a rendu un énorme hommage au passage.

Nicolas Batum a rejoint les Los Angeles Clippers la saison dernière après une dernière saison très délicate chez les Charlotte Hornets. Et le Français semble s’être très vite acclimaté à sa nouvelle équipe. Déjà en grande forme la saison dernière, où il a apporté une grande satisfaction à sa franchise, le joueur de 33 ans est reparti sur les mêmes bases sur cet exercice 2021-2022. D’ailleurs, son coéquipier Reggie Jackson n’hésite pas à le décrire comme un exemple à suivre pour les jeunes joueurs.

« Nicolas Batum est un pro. C'est quelqu'un à qui tu veux ressembler, un super vétéran »