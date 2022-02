Basket

Basket - NBA : LeBron James monte au créneau pour Russell Westbrook !

Publié le 6 février 2022 à 20h35 par P.L.

Contrairement à LeBron James, Russell Westbrook a encore connu une soirée compliquée lors de la victoire des Los Angeles Lakers contre les New-York Knicks ce dimanche (122-115). Mais le meneur de jeu de 33 ans a toujours le soutien du King, malgré sa période délicate qui dure depuis le début de saison.

Pour son retour sur le parquet après une indisponibilité de cinq matchs, LeBron James a connu une soirée presque parfaite. Le King a permis aux siens d’obtenir la victoire face aux New-York Knicks ce dimanche (122-115) grâce à un triple-double sensationnel (29 points, 13 rebonds, 10 passes décisives). Mais la soirée n’a pas été aussi bonne pour Russell Westbrook. Hué par le public des Los Angeles Lakers, le meneur de jeu de 33 ans a encore été en grande difficulté (5 points, 6 passes décisives, 4 rebonds), ce qui devient de plus en plus habituel depuis le début de saison. D’ailleurs, Frank Vogel a préféré le laisser sur le banc pour la prolongation, misant plutôt sur Talen Horton-Tucker. Mais Russell Westbrook n’a pas perdu le soutien inconditionnel de LeBron James qui n’a pas hésité à le défendre après la rencontre.

« J’ai une confiance inébranlable dans ses qualités »