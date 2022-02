Basket

Basket - NBA : Surclassé par Antetokounmpo, LeBron James lâche une punchline !

Publié le 9 février 2022 à 13h35 par Th.B.

Battus par les Milwaukee Bucks cette nuit (131-116), les Los Angeles Lakers sont dans une spirale négative alors que LeBron James a avoué que les Angelinos ne devraient pas être en mesure d’atteindre le niveau affiché par les champions NBA en titre.

Ayant pourtant retrouvé le chemin de la victoire face aux New York Knicks dimanche dernier (122-115), les Lakers se sont inclinés pour la deuxième fois en trois sorties face aux Milwaukee Bucks dans la nuit de mardi à mercredi (131-116). Une défaite qui ne fait clairement pas les affaires de la franchise de Los Angeles qui pointe à la 9ème position du classement de la conférence Ouest après 55 rencontres disputées depuis le début de la saison régulière. Surclassés par Giannis Antetokounmpo et sa bande, The Greek Freak ayant claqué 44 points pour 14 rebonds et 8 passes décisives, les Angelinos ne sont clairement plus au niveau des champions NBA en titre selon LeBron James.

« On ne sera jamais à leur niveau »