Basket - NBA : Irving s’enflamme pour l’arrivée de Simmons aux Nets !

Publié le 12 février 2022 à 17h35 par La rédaction

Quelques jours après le trade entre Ben Simmons et James Harden, Kyrie Irving a expliqué sa joie de voir l’ancien joueur des Sixers le rejoindre chez les Nets.

C’est sans aucun doute le trade de l’hiver. Comme attendu, James Harden a pris la direction de Philadelphie pendant que Ben Simmons a fait le chemin inverse chez les Nets. D’un côté comme de l’autre, les joueurs avaient envie de changer d’air. Pour Brooklyn, c’est un nouveau trio XXL qui se prépare à entrer en scène. De quoi ravir Kyrie Irving qui est plus qu’heureux de l’arrivée de Simmons dans sa franchise.

« Ben Simmons est unique en NBA »