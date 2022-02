Basket

Basket - NBA : La sortie forte de Kyrie Irving sur l'avenir de James Harden !

Publié le 7 février 2022 à 10h35 par B.L.

Alors que l'avenir de James Harden serait incertain chez les Brooklyn Nets, Kyrie Irving s'est exprimé sur la situation de son coéquipier.

Arrivé en 2021 chez les Brooklyn Nets, James Harden ne serait pas pleinement satisfait de son aventure au sein de la franchise de New-York. Par conséquent, certaines rumeurs de la presse américaine évoquent la possibilité que la star de 32 ans soit échangée avant le 10 février prochain, date limite après laquelle il ne sera plus possible pour les équipes de NBA de procéder à des transferts. Coéquipier de James Harden, Kyrie Irving s'est alors prononcé sur l'avenir de The Beard .

« Dans les quelques discussions que nous avons eues, il était vraiment engagé et on s’en tient à sa parole »