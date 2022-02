Basket

Basket - NBA : Luka Doncic annonce la couleur après sa sélection au All-Star Game !

Publié le 5 février 2022 à 10h35 par B.L. mis à jour le 5 février 2022 à 10h37

Luka Doncic a signé une énorme performance ce samedi dans la victoire de Dallas contre Philadelphie (107-98). Le Slovène, qui participera à son troisième All-Star Game, assure que son changement physique a eu une grande influence sur son niveau de jeu.

Luka Doncic est en feu. Le joueur de 22 ans a grandement participé à la victoire de Dallas ce samedi contre Philadelphie (107-98). Présent pendant près de 40 minutes sur le parquet, le Slovène a signé le huitième triple-double de sa saison, avec 33 points, 13 rebonds et 15 passes décisives. Quelques jours après avoir été sélectionné pour le NBA All-Star Game pour la troisième année consécutive, Luka Doncic compte toujours se donner au maximum avec les Mavericks.

« Être un All-Star, je ne le prends pas pour acquis »