Basket - NBA : Russell Westbrook se prononce sur la situation des Lakers !

Publié le 2 février 2022 à 16h35 par La rédaction

Loin d’être qualifiés pour les playoffs, les Lakers font en plus face à des blessures. Russell Westbrook est conscient de la situation mais ne veut pas dramatiser.

Dans le dur depuis le début de saison, les Lakers sont en plus confrontés à une petite hécatombe de blessures. La plus importante, celle de LeBron James. Touché au genou, le King manque énormément aux Angelinos , surtout ses 29 points de moyenne par match. Heureusement pour la franchise californienne, Russell Westbrook s’insère petit à petit dans le collectif. C’est d’ailleurs lui qui est monté au créneau pour calmer la situation.

« La réalité est là et il faut s’adapter »