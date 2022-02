Basket

Basket - NBA : Kyrie Irving se livre sur la décision de James Harden !

Publié le 11 février 2022 à 20h35 par La rédaction

Au lendemain de l’annonce du départ de James Harden, Kyrie Irving s’est confié sur le trade qui a fait trembler la ligue.

18 mois et s’en va ! Après avoir vécu de très belles années chez les Rockets, James Harden avait pris la décision de rejoindre les Nets. Une histoire déjà terminée. Dans un trade réalisé avec les Sixers, James Harden a été échangé avec Ben Simmons. Changement de nom dans le big three de Brooklyn et nouveau coéquipier pour Joel Embiid. Chez les Nets, ce départ ne semble pas affecter Kyrie Irving.

« Je pense que nous oublions aussi que j’avais moi-même demandé un échange »